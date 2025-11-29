Аэропорт Вильнюса снова закрыли из-за «вторжения» воздушных шаров

«Аэропорт закрыт с 23:15 по местному времени (00:15 мск) в связи с обнаружением в воздушном пространстве неизвестных объектов, похожих на воздушные шары или метеозонды», — заявил представитель аэропорта. По его информации, все самолёты, следующие в литовскую столицу, будут временно перенаправляться в аэропорт Каунаса.