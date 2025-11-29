Два человека погибли в результате аварии на Московском шоссе

Два человека погибли в результате ДТП на Московском шоссе. Об этом в пятницу, 28 ноября, сообщили в Госавтоинспекции по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
По предварительным данным, водитель «Вольво» наехал на фуры ПАЗ и КамАЗ, стоявшие на выделенной полосе. Около транспорта находились дальнобойщики, которые меняли колеса.
— В результате ДТП водители автомобилей ПАЗ и КамАЗ скончались на месте. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего, — уточнили в Telegram-канале ведомства.
27 ноября водитель «газели», двигаясь задним ходом на улице Вертолетчиков в районе дома 21 на юго-востоке Москвы, насмерть сбил пешехода.
До этого два автомобиля столкнулись на Московском скоростном диаметре (МСД) в районе Окружного проезда. В результате аварии пострадали два человека, их госпитализировали.