Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Два человека погибли в результате аварии на Московском шоссе

Два человека погибли в результате ДТП на Московском шоссе. Об этом в пятницу, 28 ноября, сообщили в Госавтоинспекции по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Два человека погибли в результате ДТП на Московском шоссе. Об этом в пятницу, 28 ноября, сообщили в Госавтоинспекции по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По предварительным данным, водитель «Вольво» наехал на фуры ПАЗ и КамАЗ, стоявшие на выделенной полосе. Около транспорта находились дальнобойщики, которые меняли колеса.

— В результате ДТП водители автомобилей ПАЗ и КамАЗ скончались на месте. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего, — уточнили в Telegram-канале ведомства.

27 ноября водитель «газели», двигаясь задним ходом на улице Вертолетчиков в районе дома 21 на юго-востоке Москвы, насмерть сбил пешехода.

До этого два автомобиля столкнулись на Московском скоростном диаметре (МСД) в районе Окружного проезда. В результате аварии пострадали два человека, их госпитализировали.