Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тела трех погибших извлекли из-под завалов здания в Южно-Сахалинске

Три тела обнаружили под завалами здания, обрушившегося в Южно-Сахалинске. Об этом в пятницу, 28 ноября, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Три тела обнаружили под завалами здания, обрушившегося в Южно-Сахалинске. Об этом в пятницу, 28 ноября, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Инцидент произошел при заливке бетона во время строительства двухэтажного дома.

— Группировка сил и средств увеличена до 70 сотрудников и 18 единиц техники, — уточнили в Telegram-канале.

Ранее четыре человека пострадали при обрушении части двухэтажного строящегося здания в городе. Большое количество сырого бетона значительно осложнило работы на месте происшествия.

Другой случай произошел 18 июня, когда два горняка оказались под завалами после обрушения стен из-за горного удара в шахте «Черемуховская глубокая» в Свердловской области.