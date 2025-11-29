Тела трех погибших извлекли из-под завалов здания в Южно-Сахалинске

Три тела обнаружили под завалами здания, обрушившегося в Южно-Сахалинске. Об этом в пятницу, 28 ноября, сообщили в пресс-службе правительства региона.
Инцидент произошел при заливке бетона во время строительства двухэтажного дома.
— Группировка сил и средств увеличена до 70 сотрудников и 18 единиц техники, — уточнили в Telegram-канале.
Ранее четыре человека пострадали при обрушении части двухэтажного строящегося здания в городе. Большое количество сырого бетона значительно осложнило работы на месте происшествия.
Другой случай произошел 18 июня, когда два горняка оказались под завалами после обрушения стен из-за горного удара в шахте «Черемуховская глубокая» в Свердловской области.