Сотрудники московской полиции задержали гендиректора издательства «Джем» Черкасова

Сотрудники столичной полиции задержали генерального директора музыкального агентства «Джем» Андрея Черкасова по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом в субботу, 29 ноября, сообщили в правоохранительных органах.

Позже суд после допроса обвиняемого арестовал его по просьбе следствия. По предварительным данным, Черкасов и еще несколько лиц «предприняли незаконные» действия по блокировкам фильма «Руки вверх!» на площадках «Кинопоиск», «Премьер», «Иви» и «Старт».

Позже суд после допроса обвиняемого арестовал его по просьбе следствия. По предварительным данным, Черкасов и еще несколько лиц «предприняли незаконные» действия по блокировкам фильма «Руки вверх!» на площадках «Кинопоиск», «Премьер», «Иви» и «Старт».

— Задержан и допрошен генеральный директор ООО «Издательство “Джем” Черкасов Андрей Николаевич, которому предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьей 159 УК РФ, — добавили в ведомстве.

В СИЗО обвиняемый будет находиться до 27 января следующего года, передает ТАСС.

4 марта российский артист Сергей Жуков подавал иск в арбитражный суд столицы с требованием запретить ООО «Издательство “Джем” и ООО “Компания “Топ-7” добиваться блокировок картины.