Квартира бойца СВО со всеми вещами сгорела в Якутии

Боец специальной военной операции (СВО) лишился своего имущества: все его документы и вещи сгорели при пожаре. Об этом случае в пятницу, 28 ноября, рассказали в SakhaDay.
53-летний мужчина проходил службу в добровольческом отряде. После возвращения из зоны боевых действий он устроился на работу охранником.
Военный планировал отправиться на реабилитацию, однако за несколько дней до этого в его квартире случился сильный пожар. Предварительная причина возгорания — старый обогреватель.
Имущество и документы бойца спасти не удалось. Уполномоченный по правам человека в Якутии Сардана Гурьева пообещала оказать ветерану поддержку, уточнили в издании.
Другой случай произошел в июле. Тогда жена решила расстаться с военным СВО, после чего обокрала две его квартиры. Женщина продала автомобиль бойца и забрала документы.
12 мая в Амурской области пожар также уничтожил дом участника СВО, находившегося на лечении в госпитале после ранения. Огонь поглотил вещи, документы, мебель и выплаты за участие в спецоперации.