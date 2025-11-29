Белый Дом создал «зал позора» для топовых американских СМИ

В США будут публично ругать СМИ за искажение слов Трампа.
Администрация президента США Дональда Трампа запустила на официальном сайте Белого дома виртуальный «Зал позора», где перечислены СМИ, которые, по мнению властей, распространяют ложные и вводящие в заблуждение публикации. В списке оказались известные американские и зарубежные медиа. Информация опубликована на официальном сайте администрации.
«Белый дом Трампа привлекает фейковые новости к ответственности так, как никогда раньше», — заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. В «Зале позора» указаны, в частности, газета Washington Post, телеканалы CBS News, CNN и MSNBC. Администрация утверждает, что эти СМИ публикуют ложные материалы. В отдельном разделе «медиапреступник недели» отмечены CBS News, Boston Globe и британская Independent — их обвиняют в искажении и преувеличении призывов президента Трампа к ответственности демократов.
Кроме того, Белый дом создал таблицу, в которую включил различные информационные ресурсы и журналистов, уличенных во лжи, пристрастности, искажении контекста и других нарушениях. В этот раздел попали представители газет Wall Street Journal и New York Times, телеканалов ABC News и CNN, портала Axios, британской Би-би-си, агентства Ассошиэйтед Пресс, Politico и других медиа.