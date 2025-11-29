По всему миру сообщают о задержках авиарейсов из-за проблем с Airbus 320

Ранее агентство Франс Пресс сообщило, что около шести тысяч самолетов A320 европейской авиастроительной корпорации Airbus нуждаются в срочной замене программного обеспечения после технического анализа произошедшего в октябре инцидента в США с одним из таких самолетов. О возможных отменах и задержках авиарейсов в связи с этим уже сообщало сообщило британское управление гражданской авиации.
«Сообщаем вам, что мы получили директиву от Airbus в отношении самолётов A320… В связи с этим на части нашего авиапарка будет проведена перекалибровка программного обеспечения и технических характеристик, что приведёт к увеличению времени между выполнением ограниченного количества рейсов и некоторым задержкам в нашем рабочем графике», — сообщает саудовский авиаперевозчик Flynas в заявлении в соцсети Х.
Новозеландская авиакомпания Air New Zealand также в Х сообщила, что из-за обновления ПО ожидаются перебои в выполнении рейсов и их отмены.
Индийский телеканал NDTV со ссылкой на источники в отрасли сообщает, что «в работе авиакомпаний IndiGo, Air India и Air India Express возникнут перебои» также из-за обновления систем.