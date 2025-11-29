Ричмонд
+3°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аэропорт Филадельфии приостановил работу из-за сообщения о бомбе

Угроза минирования привела к полной остановке работы международного аэропорта Филадельфии (штат Пенсильвания). По информации Федерального управления гражданской авиации США (FAA), воздушная гавань временно прекратила как вылеты, так и прилёты рейсов.

Источник: Life.ru

Ограничения, согласно заявлению FAA, будут действовать до 20:00 по местному времени (04:00 мск следующего дня). Подробности происшествия в настоящее время уточняются.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.