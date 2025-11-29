СМИ: В пригороде Казани прогремело несколько взрывов

Несколько взрывов прогремело в пригороде Казани, наблюдаются перебои с электричеством. Об этом в субботу, 29 ноября, сообщили в Telegram-канале Shot.
По словам местных, в небе были слышны минимум три звука, похожих на взрывы. Кроме того, они видели синее зарево в районе села Осиново.
Часть домов осталась без электричества. Жители считают, что произошли технические неполадки на местной подстанции. Официальной информации пока нет, уточнили в публикации.
До этого Вооруженные силы Украины нанесли удары по энергетическим объектам в Белгородской области.
