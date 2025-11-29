Более 7 млн руб. алиментов выплатил москвич после вмешательства приставов

Судебный пристав возбудил исполнительное производство, о чем соответствующим образом уведомил гражданина, однако москвич не приступил к выплате задолженности. Кроме того, он умалчивал о своих доходах, а именно о купленных акциях и облигациях. Сотрудник ведомства обратил взыскание на денежные средства, находящиеся на банковских счетах должника, а также ограничил его в праве выезда за пределы Российской Федерации.