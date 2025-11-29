Более 7 млн руб. алиментов выплатил москвич после вмешательства приставов

«После примененных мер судебным приставом житель района Хамовники оплатил долг на содержание своих двух несовершеннолетних детей в размере более 7 млн руб. 52-летний мужчина не выплачивал алименты на содержание двух сыновей, а также не принимал активного участия в жизни своих детей, в связи с чем исполнительный документ поступил в отдел судебных приставов по Центральному административному округу № 1 ГУФССП России по Москве», — говорится в сообщении.
Судебный пристав возбудил исполнительное производство, о чем соответствующим образом уведомил гражданина, однако москвич не приступил к выплате задолженности. Кроме того, он умалчивал о своих доходах, а именно о купленных акциях и облигациях. Сотрудник ведомства обратил взыскание на денежные средства, находящиеся на банковских счетах должника, а также ограничил его в праве выезда за пределы Российской Федерации.
«Меры побудили гражданина оплатить задолженность по алиментам в полном объеме, так как мужчина собирался полететь за границу. Деньги перечислены матери на содержание детей, их права восстановлены», — добавили в ФССП.