МВД назвало признаки фейковых сообщений со взломанного аккаунта

Отмечается, что такие сообщения содержат внезапные просьбы, связанные с отправкой денег, или файлы с сомнительным содержанием.
«Если знакомый или друг в одном из мессенджеров начал просить деньги или отправляет файлы с подозрительным содержанием, то это может быть признаком взлома его аккаунта. Аферисты рассчитывают на то, что люди быстро откликнутся на просьбу знакомого человека», — привело пояснения ведомства агентство ТАСС.
В управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ 28 ноября сообщили, что вероятный риск повторного обмана жертв мошенников существует, так как они желают вернуть утраченные средства. Уточнялось, что после столкновения с мошенниками человек нередко ищет способ «вернуть деньги» или хотя бы понять, что делать дальше. И именно в этот момент риск повторного обмана становится максимальным.