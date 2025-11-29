МВД назвало признаки фейковых сообщений со взломанного аккаунта

В управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ 28 ноября сообщили, что вероятный риск повторного обмана жертв мошенников существует, так как они желают вернуть утраченные средства. Уточнялось, что после столкновения с мошенниками человек нередко ищет способ «вернуть деньги» или хотя бы понять, что делать дальше. И именно в этот момент риск повторного обмана становится максимальным.