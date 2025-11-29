Ричмонд
В Таганроге локализовали восемь возгораний после массированной атаки

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Таганрог подвергся массированной атаке, локализованы восемь возгораний, пострадавших нет, сообщила глава города Светлана Камбулова.

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня наш город ночью вновь подвергся массированной вражеской атаке. Все службы экстренного реагирования незамедлительно приступили к ликвидации последствий. Локализовано восемь возгораний. Пострадавших нет», — написала она в Telegram-канале.

Глава города также отметила, что по трем адресам обнаружены обломки БПЛА. «Территория оцеплена. Специалисты принимают все необходимые меры для обезвреживания (обломков БПЛА — ред.) и обеспечения безопасности жителей», — добавила он.

По ее словам, в городе действует объявленный ранее режим воздушной опасности.

