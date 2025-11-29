В Таганроге локализовали восемь возгораний после массированной атаки

«Сегодня наш город ночью вновь подвергся массированной вражеской атаке. Все службы экстренного реагирования незамедлительно приступили к ликвидации последствий. Локализовано восемь возгораний. Пострадавших нет», — написала она в Telegram-канале.
Глава города также отметила, что по трем адресам обнаружены обломки БПЛА. «Территория оцеплена. Специалисты принимают все необходимые меры для обезвреживания (обломков БПЛА — ред.) и обеспечения безопасности жителей», — добавила он.
По ее словам, в городе действует объявленный ранее режим воздушной опасности.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше