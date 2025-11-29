Знакомый Усольцева рассказал о его связи с религиозными организациями

«Это все выдумки людей, которым было выгодно, чтобы так подумали. На самом деле, ничего такого нет. Привязанность его к этой церкви… Она не запрещена в России, да, кому-то кажется необычной, но там ничего ужасного. А то, что он был когда-то пастором церкви “Новая жизнь”, это уже старая история, достаточно давно он уже этим занимался. Я думаю, что он уже не был связан вообще с сектантами, в принципе, ни с каким. Я посещал молитвенные собрания такой религиозной организации. Я не слышал там никаких незаконных призывов, не видел чего-то незаконного. У них свои порядки, отличающихся от традиций православной церкви, но там ничего ужасного нет. Я полагаю, никакие ни религиозные, ни финансовые отношения Усольцева никак не связаны с гибелью его самого и семьи», — объяснил свою позицию aif.ru Дегтярев.