Знакомый Усольцева рассказал о его связи с религиозными организациями

Связи Сергея Усольцева с религиозными организациями не имеют отношения к исчезновению предпринимателя и его семьи, уверен его знакомый, исследователь и общественный журналист Валентин Дегтярев.
«Это все выдумки людей, которым было выгодно, чтобы так подумали. На самом деле, ничего такого нет. Привязанность его к этой церкви… Она не запрещена в России, да, кому-то кажется необычной, но там ничего ужасного. А то, что он был когда-то пастором церкви “Новая жизнь”, это уже старая история, достаточно давно он уже этим занимался. Я думаю, что он уже не был связан вообще с сектантами, в принципе, ни с каким. Я посещал молитвенные собрания такой религиозной организации. Я не слышал там никаких незаконных призывов, не видел чего-то незаконного. У них свои порядки, отличающихся от традиций православной церкви, но там ничего ужасного нет. Я полагаю, никакие ни религиозные, ни финансовые отношения Усольцева никак не связаны с гибелью его самого и семьи», — объяснил свою позицию aif.ru Дегтярев.
Собеседник издания уверен, что Усольцевых убили. По его мнению, это мог сделать кто-то из их близкого окружения из материальной заинтересованности.
Исчезновение семьи Усольцевых стало одной из главных загадок этого года. Сергей, Ирина и маленькая Арина 28 сентября отправились к скале Буратинка в Партизанском районе Красноярского края. Больше никто их не видел. Волонтер и поисковики, исследовавшие территорию, где могли проходить Усольцевы, не нашли никаких следов.