Хабаровчанка дала незнакомцу из интернета доступ к банку и потеряла 3 млн

Всё началось с онлайн-знакомства в соцсетях. Девушка завела доверительное общение с молодым человеком, с которым никогда не встречалась лично. В конце августа 2025 года собеседник предложил хабаровчанке лёгкий заработок — для этого он убедил её оформить ИП на своё имя и передать доступ к онлайн-банкингу. «Бизнес-партнёр» пообещал, что больше ничего делать не придётся, а в награду стал ежемесячно выплачивать 6 тысяч рублей.