Хабаровчанка дала незнакомцу из интернета доступ к банку и потеряла 3 млн

Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.
Всё началось с онлайн-знакомства в соцсетях. Девушка завела доверительное общение с молодым человеком, с которым никогда не встречалась лично. В конце августа 2025 года собеседник предложил хабаровчанке лёгкий заработок — для этого он убедил её оформить ИП на своё имя и передать доступ к онлайн-банкингу. «Бизнес-партнёр» пообещал, что больше ничего делать не придётся, а в награду стал ежемесячно выплачивать 6 тысяч рублей.
Девушка выполнила все условия. Несколько месяцев деньги действительно приходили, но в начале ноября мужчина исчез: перестал отвечать на сообщения и заблокировал её. Проверив банковское приложение, потерпевшая обнаружила, что на её имя оформлены кредиты на общую сумму свыше 3 миллионов рублей. Деньги были выведены на неизвестные счета.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ. Ведётся расследование.