Таганрог подвергся массированной атаке беспилотников ВСУ

Таганрог атаковали беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в субботу, 29 ноября, сообщила глава города Светлана Камбулова в Telegram-канале.
Обошлось без пострадавших. Специалисты также оперативно локализовали восемь возгораний, возникших в результате вражеской атаки.
— Все службы экстренного реагирования незамедлительно приступили к ликвидации последствий. Локализовано восемь возгораний. Пострадавших нет, — уточнила она в публикации.
В эту же ночь несколько взрывов прогремели в пригороде Казани, наблюдаются перебои с электричеством. Жители считают, что произошли технические неполадки на местной подстанции.
28 ноября украинские БПЛА также пытались атаковать города Саратов и Энгельс. Местные сообщали о вое сирен тревоги и об активной работе сил противовоздушной обороны.