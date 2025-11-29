Ричмонд
Знакомый Усольцева: Сергей верил, что умерев в горах, обретет вечную жизнь

Таинственно пропавший Сергей Усольцев был склонен к мистицизму. Своему знакомому Дегтяреву он рассказал, что верит в вечную жизнь после смерти в горах.

Источник: Аргументы и факты

О склонности к мистике таинственно пропавшего с семьей Сергея Усольцева рассказал aif.ru его знакомый, исследователь и общественный журналист Валентин Дегтярев.

Собеседник издания обратил внимание на один разговор, который ему показался странным.

«Единственное, что меня смутило, он сказал, что чтобы жить вечно, надо в горах умереть. Не знаю, может, просто для красного словца это было», — поделился Дегтярев.

По его словам, Усольцев также рассказывал, что ищет какой-то артефакт на перевале Дятлова, который якобы дает возможность вечной жизни.

История таинственного исчезновения семьи Усольцевых в тайге Красноярского края и спустя два месяца обрастает новыми подробностями и версиями. Тем не менее, никаких следов и зацепок волонтеры и профессиональные поисковики так и не обнаружили на Кутурчинском Белогорье, куда 28 сентября, Сергей, Ирина и маленькая Арина отправились в поход. В этот день их видели в последний раз.