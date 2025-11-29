Знакомый Усольцева: Сергей верил, что умерев в горах, обретет вечную жизнь

История таинственного исчезновения семьи Усольцевых в тайге Красноярского края и спустя два месяца обрастает новыми подробностями и версиями. Тем не менее, никаких следов и зацепок волонтеры и профессиональные поисковики так и не обнаружили на Кутурчинском Белогорье, куда 28 сентября, Сергей, Ирина и маленькая Арина отправились в поход. В этот день их видели в последний раз.