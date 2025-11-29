По всему миру сообщают о задержках авиарейсов из-за проблем с ПО у Airbus 320

«Сообщаем вам, что мы получили директиву от Airbus в отношении самолётов A320. В связи с этим на части нашего авиапарка будет проведена перекалибровка программного обеспечения и технических характеристик, что приведёт к увеличению времени между выполнением ограниченного количества рейсов и некоторым задержкам в нашем рабочем графике», — сообщает саудовская авиакомпания Flynas.
Ранее аналогичные предупреждения о возможных сбоях в расписании опубликовало британское управление гражданской авиации, а затем и новозеландская авиакомпания Air New Zealand.
Индийские авиаперевозчики также готовятся к возможным перебоям в работе. Телеканал NDTV со ссылкой на отраслевые источники сообщил о вероятных нарушениях расписания у авиакомпаний IndiGo, Air India и Air India Express.
Напомним, ранее авиастроительный концерн Airbus сообщил о выявлении потенциальных проблем в системах управления полётом у большого количества самолётов A320. Для устранения рисков компания планирует провести замену программного обеспечения на всех воздушных судах этой модели.
