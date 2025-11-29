За неделю жители Красноярского края перечислили мошенникам более 69 миллионов

За минувшую неделю жители края перечислили дистанционным аферистам более 69 миллионов рублей. Число пострадавших — 159. Традиционную статистику привели в краевой прокуратуре. Чаще всего люди оказывались под влиянием лжесторудников спецслужб и организаций, спасавших «благополучие», а также становились жертвами фишинговых ссылок на интернет-магазины. По каждому инциденту завели дело. Процент раскрываемости таких преступлений небольшой — 26,4%. Это связано со сложностями в установлении личностей аферистов, которые зачастую действую из-за границы.