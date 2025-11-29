Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За неделю жители Красноярского края перечислили мошенникам более 69 миллионов

Краевая прокуратура озвучила традиционную сводку о мобильном мошенничестве.

Источник: Комсомольская правда

За минувшую неделю жители края перечислили дистанционным аферистам более 69 миллионов рублей. Число пострадавших — 159. Традиционную статистику привели в краевой прокуратуре. Чаще всего люди оказывались под влиянием лжесторудников спецслужб и организаций, спасавших «благополучие», а также становились жертвами фишинговых ссылок на интернет-магазины. По каждому инциденту завели дело. Процент раскрываемости таких преступлений небольшой — 26,4%. Это связано со сложностями в установлении личностей аферистов, которые зачастую действую из-за границы.

А с начала 2025 года жертвами интернет-мошенников стали 8282 жителя края. Причиненный ущерб — более 2,3 миллиардов.