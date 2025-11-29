Ричмонд
Дочь губернатора российского региона стала жертвой мошенников

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что его дочь Лиза стала жертвой преступников, действовавших по отработанной схеме.

В обращении, размещенном в своем Telegram-канале, глава региона рассказал, что инцидент начался с получения кода для доставки, но перерос в шантаж, угрозы в адрес девушки и членов ее семьи, что в итоге привело к передаче денег злоумышленникам.

Чибис отметил профессиональный психологический подход преступников и добавил, что они продолжают оказывать давление через социальные сети, распространяя ложную и дискредитирующую информацию. По факту произошедшего уже возбуждено уголовное дело, и правоохранительные органы проводят необходимые мероприятия.

Ранее в МВД раскрыли признаки сообщений со взломанного аккаунта.

