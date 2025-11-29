Омичи безнадежно теряют деньги на популярной схеме мошенничества

В субботу, 29 ноября 2025 года, в пресс-службе правоохранительного ведомства сообщили об очередных случаях дистанционного мошенничества в Омске.
"Схожие случаи дистанционного мошенничества зафиксированы в отделах полиции №№ 2 и 11 УМВД России по городу Омску с общим материальным ущербом более 1 500 000 рублей.
Так, 33-летняя жительница Кировского округа перевела 595 000 рублей на «безопасный счет», следуя указаниям неизвестных в ходе телефонного разговора. А 25-летний житель Центрального округа лишился около 900 000 рублей", — заявили омские правоохранители.
Отмечается, что в «обоих случаях омичам звонили якобы операторы сотовой связи под предлогом продления договора, после чего им сообщали, что персональными данными завладели мошенники, и теперь денежные средства в опасности». По данным фактам возбуждены уголовные дела.