Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омичи безнадежно теряют деньги на популярной схеме мошенничества

Горожане массово переводят деньги на так называемый «безопасный счет», которого не существует.

Источник: Freepik

В субботу, 29 ноября 2025 года, в пресс-службе правоохранительного ведомства сообщили об очередных случаях дистанционного мошенничества в Омске.

"Схожие случаи дистанционного мошенничества зафиксированы в отделах полиции №№ 2 и 11 УМВД России по городу Омску с общим материальным ущербом более 1 500 000 рублей.

Так, 33-летняя жительница Кировского округа перевела 595 000 рублей на «безопасный счет», следуя указаниям неизвестных в ходе телефонного разговора. А 25-летний житель Центрального округа лишился около 900 000 рублей", — заявили омские правоохранители.

Отмечается, что в «обоих случаях омичам звонили якобы операторы сотовой связи под предлогом продления договора, после чего им сообщали, что персональными данными завладели мошенники, и теперь денежные средства в опасности». По данным фактам возбуждены уголовные дела.