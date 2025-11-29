Убийца из близкого круга: знакомый Усольцева сказал о самой страшной версии

История таинственного исчезновения семьи Усольцевых в тайге Красноярского края продолжает обрастать новыми подробностями и версиями. Что же произошло на Кутурчинском Белогорье 28 сентября? Почему таинственно исчезли Сергей, Ирина и их дочь Арина? Свою версию исчезновения семьи рассказал знакомый главы семьи, исследователь, народный журналист Валентин Дегтярев.
А были долги, от который Усольцев мог бежать?
История с многомиллионными долгами таинственно исчезнувшего Сергея Усольцева стала одной из версий его исчезновения. Однако знакомый главы семьи, исследователь и общественный журналист Валентин Дегтярев, назвал эту версию выдумкой.
«На самом деле, нет у него никаких таких огромных долгов. Я очень основательно проверил эту информацию. Таких долгов, чтобы из-за них бежать за границу, менять паспорт, вытаскивать семью у него нет. Это ерунда, это выдумка», — объяснил он свою позицию.
Убийство или несчастный случай?
Валентин Дегтярев, уверен, что семья погибла в результате убийства. Он объяснил, почему придерживается такого мнения.
«Я уверен почти на 100%, что Усольцевы уже мертвы. Никакой мистики в их гибели, пропаже нет. Причина смерти заключается не в каких-то действиях Сергея или Ирины, тут третье лицо. Есть человек, который, я считаю, рано или поздно он себя уже выдаст. Я познакомился с кое-какими материалами, которые не знают журналисты. И теперь я уже уверен, что это было убийство, причем мотивировано корыстью», — рассказал он.
Могли ли религиозные связи Усольцева стать причиной трагедии?
Сергей Усольцев был связан с некоторыми религиозными организациями, некоторое время был пастором, сообщил его знакомый Валентин Дегтярев. Однако он уверен, что эти связи не имеют отношения к исчезновению семьи.
«Это все выдумки людей, которым было выгодно, чтобы так подумали. На самом деле, ничего такого нет. Привязанность его к этой церкви… Она не запрещена в России, да, кому-то кажется необычной, но там ничего ужасного. А то, что он был когда-то пастором церкви “Новая жизнь”, это уже старая история, достаточно давно он уже этим занимался», — объяснил свою позицию Дегтярев.
Возможна ли вечная жизнь после смерти в горах?
Сергей Усольцев мечтал об артефакте вечной жизни, рассказал его знакомый Валентин Дегтярев.
«Я с ним познакомился в 17-м или 18-м году. Сергей написал мне в соцсети. Я тогда исследовал интересные геоглифы в Красноярском крае. Это единственная в мире сеть геоглифов древних, эти рисунки занимают 300 километров. О моих исследованиях писали в СМИ. С Усольцевым мы достаточно активно общались, он меня расспрашивал по перевалу Дятлова, мои версии, предлагал с ним поехать. Поездка не сложилась по личным причинам, у меня тогда мать болела, я не мог ее оставить. И тогда мне показалось странным, что Сергей упомянул в разговоре, что ищет какой-то артефакт на перевале Дятлова. Этот артефакт якобы дает возможность вечной жизни», — поделился Дегтярев и добавил — Единственное, что меня смутило, он сказал, что чтобы жить вечно, надо в горах умереть. Не знаю, может, просто для красного словца это было", — поделился Дегтярев.
Исчезновение семьи Усольцевых стало одной из главных загадок этого года. Несмотря на многочисленные версии и предположения, никаких следов и зацепок волонтеры и профессиональные поисковики так и не обнаружили. Загадка остается неразгаданной, а история Усольцевых продолжает привлекать внимание общественности.