Убийца из близкого круга: знакомый Усольцева сказал о самой страшной версии

«Я с ним познакомился в 17-м или 18-м году. Сергей написал мне в соцсети. Я тогда исследовал интересные геоглифы в Красноярском крае. Это единственная в мире сеть геоглифов древних, эти рисунки занимают 300 километров. О моих исследованиях писали в СМИ. С Усольцевым мы достаточно активно общались, он меня расспрашивал по перевалу Дятлова, мои версии, предлагал с ним поехать. Поездка не сложилась по личным причинам, у меня тогда мать болела, я не мог ее оставить. И тогда мне показалось странным, что Сергей упомянул в разговоре, что ищет какой-то артефакт на перевале Дятлова. Этот артефакт якобы дает возможность вечной жизни», — поделился Дегтярев и добавил — Единственное, что меня смутило, он сказал, что чтобы жить вечно, надо в горах умереть. Не знаю, может, просто для красного словца это было", — поделился Дегтярев.