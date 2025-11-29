Ричмонд
В результате налета БПЛА на Краснодарский край загорелся НПЗ

В Северском районе Краснодарского края в результате налета беспилотников начался пожар на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ).

Источник: РИА "Новости"

«Повреждена часть технического оборудования на территории завода, резервуары не пострадали», — сообщил оперштаб региона в Telegram-канале. Площадь возгорания составила около 100 кв. м.

По предварительным данным, пострадавших нет. Персонал завода находится в убежище.

