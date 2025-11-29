В результате налета БПЛА на Краснодарский край загорелся НПЗ

«Повреждена часть технического оборудования на территории завода, резервуары не пострадали», — сообщил оперштаб региона в Telegram-канале. Площадь возгорания составила около 100 кв. м.
По предварительным данным, пострадавших нет. Персонал завода находится в убежище.
