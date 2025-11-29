Жилой дом и общежитие были повреждены в Таганроге в результате атаки БПЛА

«В Таганроге повреждено здание многоквартирного дома, разрушена крыша здания общежития техникума стройиндустрии и технологий. Из общежития проводится эвакуация его жителей в ПВР (пункт временного размещения. — Ред.), развернутый на месте ближайшей школы. Сгорел частный дом», — сообщил он.
Кроме того, один из перехваченных дронов упал на Петровскую улицу в центре города. Для обезвреживания находящегося в нем взрывного устройства на место происшествия был вызван отряд саперов. В целях безопасности проводится эвакуация жителей близлежащих домов.
Помимо Таганрога, БПЛА были подавлены в Каменском, Миллеровском, Азовском и Дубовском районах области.
«В хуторе Журавка Миллеровского района разрушена крыша частного дома, на который упал БПЛА. Для обезвреживания взрывного устройства там также ожидают специалистов-взрывотехников», — сказал Слюсарь.
Отмечается, что в результате инцидентов никто не пострадал. В настоящий момент информация продолжает уточняться.
Новость дополняется