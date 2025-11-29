Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жилой дом и общежитие были повреждены в Таганроге в результате атаки БПЛА

В Таганроге в результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) были повреждены многоквартирный жилой дом и общежитие техникума, также сгорело частное домовладение. Об этом 29 ноября сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

Источник: Соцсети

«В Таганроге повреждено здание многоквартирного дома, разрушена крыша здания общежития техникума стройиндустрии и технологий. Из общежития проводится эвакуация его жителей в ПВР (пункт временного размещения. — Ред.), развернутый на месте ближайшей школы. Сгорел частный дом», — сообщил он.

Кроме того, один из перехваченных дронов упал на Петровскую улицу в центре города. Для обезвреживания находящегося в нем взрывного устройства на место происшествия был вызван отряд саперов. В целях безопасности проводится эвакуация жителей близлежащих домов.

Помимо Таганрога, БПЛА были подавлены в Каменском, Миллеровском, Азовском и Дубовском районах области.

«В хуторе Журавка Миллеровского района разрушена крыша частного дома, на который упал БПЛА. Для обезвреживания взрывного устройства там также ожидают специалистов-взрывотехников», — сказал Слюсарь.

Отмечается, что в результате инцидентов никто не пострадал. В настоящий момент информация продолжает уточняться.

Новость дополняется

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше