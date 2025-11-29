Пожар произошёл на территории НПЗ в Краснодарском крае из-за атаки беспилотников

В ночь на 29 ноября беспилотники ВСУ вновь нанесли удары по территории России. Атака пришлась на Краснодарский край. БПЛА ударили по территории Афипского НПЗ. Об этом сообщили в пресс-службе оперативного штаба региона.
Уточняется, что на территории нефтеперерабатывающего завода произошел пожар. Пострадавших нет.
«Предварительно, площадь возгорания около 100 кв. м. Повреждена часть технического оборудования на территории завода, резервуары не пострадали. На месте работают экстренные и специальные службы», — сказано в сообщении.
К 06:45 пожар локализовали. В тушении участвует не менее 65 человек и 21 единица техники, сообщили в оперштабе.
Беспилотники ВСУ также атаковали Таганрог. В результате произошло восемь возгораний. Они ликвидированы.