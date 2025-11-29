Избитый мэр Енисейска заявил, что нападение связано с проблемами города

Глава Енисейска Валерий Никольский прокомментировал нападение, совершенное на него прямо в рабочем кабинете, заявив, что случившееся, по его мнению, связано с общим недовольством проблемами города, а не с личной неприязнью. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.
Нападение произошло 28 ноября, когда 46-летний местный житель пришел на прием в администрацию. В ходе беседы он высказал недовольство деятельностью органов власти и местного самоуправления, после чего набросился на мэра и нанес ему несколько ударов по лицу. СКР по Красноярскому краю и Хакасии уже задержал нападавшего.
Никольский подчеркнул, что не был знаком с нападавшим и личных конфликтов у них не было. Мэр добавил, что инцидент стал его личной проблемой, которую он решит быстро: он планирует подлечиться и выйти на работу буквально через два-три дня.
По информации Kras Mash, мэр также уточнил, что нападавший, которого он ранее не видел, имеет судимость за наркотики, а его семья стоит на учете.