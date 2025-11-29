Завод в Краснодарском крае загорелся из-за атаки БПЛА

На территории Афипского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Краснодарском крае произошел пожар из-за атаки вражеских беспилотников. Об этом в субботу, 29 ноября, сообщили в оперштабе по региону.
По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Работников завода оперативно эвакуировали в убежище.
— Площадь возгорания — около 100 квадратных метров. Повреждена часть технического оборудования на территории завода, резервуары не пострадали, — уточнили в Telegram-канале ведомства.
В этот же день Таганрог атаковали беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Специалисты уже локализовали восемь возгораний.
Кроме того, несколько взрывов прогремели в пригороде Казани, наблюдаются перебои с электричеством. Жители считают, что произошли технические неполадки на местной подстанции.