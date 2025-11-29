Красноярцев предупреждают о новой финансовой пирамиде

«Ситуация с “Lemon Mall” — это пример современной финансовой пирамиды, которая маскируется под перспективный IT-бизнес. Использование мессенджеров и отсутствие каких-либо официальных документов усложняют для граждан возможность проверить легитимность проекта, а для правоохранительных органов — пресечь его деятельность на ранней стадии. Единственная цель такой схемы — перераспределить деньги новых вкладчиков в карманы организаторов. Мы в очередной раз призываем красноярцев проявлять бдительность: прежде чем инвестировать, обязательно проверяйте компанию на сайте Банка России. Помните, что высокая доходность всегда сопряжена с высокими рисками, а в случае с пирамидами — с практически стопроцентной потерей средств», — прокомментировал управляющий Отделением Красноярск Банка России Сергей Журавлев.