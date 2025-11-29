Микроавтобус сгорел в Иркутском районе

IrkutskMedia, 29 ноября. В поселке Молодежный Иркутского района рано утром загорелся микроавтобус. На улицу Приморскую были направлены девять огнеборцев МЧС России и две автоцистерны.
Как уточнили в пресс-службе регионального главка МЧС, на момент прибытия первого подразделения машина была полностью охвачена огнем. Существовала угроза распространения пламени на рядом стоящий автомобиль. По предварительным данным, причиной пожара стало замыкание электропроводки отопительного котла.
Открытое горение было ликвидировано на 16 квадратах.
Напомним, что ранее в Иркутском районе произошло два крупных пожара, причиной которых, по предварительным данным, стал аварийный режим работы электросети. В посёлке Маркова и в садоводстве «Авиатор-2» огонь уничтожил частные дома и повредил рядом стоящие строения.