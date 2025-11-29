Ричмонд
Омичи отдали лже-операторам сотовой связи 1,5 миллиона рублей

Два одинаковых случая произошли в разных частях города.

Источник: Om1 Омск

В региональном УМВД сообщили, что вчера, 28 ноября, два схожих случая мошенничества произошло в разных частях города. В одном случае 33-летняя жительница Левого берега перевела преступникам 595 тысяч рублей, 25-летний житель Центрального округа — почти миллион, порядка 900 рублей.

По информации полиции, в обоих случаях жертвам звонили лже-операторы сотовой связи с сообщением необходимости продлить договор. После этого потерпевшим сообщали, будто их персональными данными завладели мошенники, денежные средства в опасности и необходимо их перевести на «безопасный счет».

В обоих случаях возбуждены уголовные дела.