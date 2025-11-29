Омичи отдали лже-операторам сотовой связи 1,5 миллиона рублей

По информации полиции, в обоих случаях жертвам звонили лже-операторы сотовой связи с сообщением необходимости продлить договор. После этого потерпевшим сообщали, будто их персональными данными завладели мошенники, денежные средства в опасности и необходимо их перевести на «безопасный счет».