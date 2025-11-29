Ричмонд
Над тремя районами Воронежской области сбили пять беспилотников

По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.

Источник: Аргументы и факты

Силами противовоздушной обороны над территорией трех районов Воронежской области было сбито пять дронов. Об этом проинформировал глава региона Александр Гусев.

«Отбой опасности атаки БПЛА в регионе! Дежурными силами ПВО над тремя районами Воронежской области были уничтожены пять беспилотных летательных аппаратов», — сообщил он в своем Telegram-канале.

Согласно предварительным данным, жертв и повреждений не зафиксировано.

Накануне сообщалось, что ПВО сбила 136 украинских БПЛА над регионами России за ночь.

