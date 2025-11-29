Над тремя районами Воронежской области сбили пять беспилотников

Силами противовоздушной обороны над территорией трех районов Воронежской области было сбито пять дронов. Об этом проинформировал глава региона Александр Гусев.
«Отбой опасности атаки БПЛА в регионе! Дежурными силами ПВО над тремя районами Воронежской области были уничтожены пять беспилотных летательных аппаратов», — сообщил он в своем Telegram-канале.
Согласно предварительным данным, жертв и повреждений не зафиксировано.
Накануне сообщалось, что ПВО сбила 136 украинских БПЛА над регионами России за ночь.
