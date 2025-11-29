Встретили знакомого: последние новости о поисках семьи Усольцевых

История таинственного исчезновения семьи Усольцевых в тайге Красноярского края и спустя два месяца обрастает новыми подробностями и версиями.
Сергей, Ирина и маленькая Арина 28 сентября отправились к скале Буратинка в Партизанском районе, и с тех пор их никто не видел. Волонтеры и поисковики, исследовавшие территорию, не нашли никаких следов.
Выдвигаются самые разные версии, вплоть до конспирологических, но официальное следствие пока придерживается версии несчастного случая. За поисками Усольцевых следят десятки тысяч людей.
Версия об укусе змеи не нашла подтверждения.
Среди версий о причинах исчезновения рассматривались и природные факторы, в том числе нападение змей, на который ранее указывали СМИ.
Однако красноярский охотник Андрей Сергеев, который хорошо знаком с местностью, исключил этот вариант.
«Ядовитые змеи в месте пропажи семьи водятся, но их редко можно увидеть. Обычно они лежат летом на скалах и греются. Бывает, что после сильного ливня дождем их смывает их ниже. Уверен, что Усольцевых точно змеи не могли тронуть», — заявил охотник в комментарии aif.ru.
При этом он отметил, что в этих местах люди теряются часто: «Туристы часто, так сказать, блудят в этих местах».
Знакомый Усольцева уверен, что семья погибла при страшных событиях.
Одну из самых резонансных версий произошедшего выдвинул знакомый пропавшей семьи, исследователь и общественный журналист Валентин Дегтярев.
Собеседник издания aif.ru уверен, что Усольцевых убили. По его мнению, это мог сделать кто-то из их близкого окружения из-за материальной заинтересованности.
«Я уверен почти на 100%, что Усольцевы уже мертвы. Никакой мистики в их гибели, пропаже нет. Причина смерти заключается не в каких-то действиях Сергея или Ирины, тут третье лицо. Есть человек, который, я считаю, рано или поздно он себя уже выдаст. Я познакомился с кое-какими материалами, о которых не знают журналисты. И теперь я уже уверен, что это было убийство, причем мотивированное корыстью. Человек, который это, скорее всего, сделал, по моей версии, очень близок к семье Усольцевых», — заинтриговал Дегтярев.
Сергей искал артефакт и верил в смерть в горах.
Валентин Дегтярев рассказал, что Сергей Усольцев был глубоко увлечен мистикой и тайнами, был одержим тайной Перевала Дятлова и искал некий таинственный предмет.
Знакомство между ними состоялось из-за общего интереса к геоглифам. В ходе общения Сергей упоминал, что его привлекает идея вечной жизни.
«Я с ним познакомился в 2017-м или 2018-м году. Сергей написал мне в соцсети. Я тогда исследовал интересные геоглифы в Красноярском крае. Это единственная в мире сеть геоглифов древних, рисунки занимают 300 километров. О моих исследованиях писали в СМИ. С Усольцевым мы достаточно активно общались, он меня расспрашивал о перевале Дятлова, его увлекали мои, предлагал поехать на перевал вместе. Поездка не сложилась по личным причинам, у меня тогда мать болела, я не мог ее оставить», — рассказал Дегтярев.
По его словам, Сергей тогда был одержим поисками некого древнего артефакта.
«И тогда мне показалось странным, что Сергей упомянул в разговоре, что ищет какой-то артефакт на перевале Дятлова. Этот артефакт якобы дает возможность вечной жизни. Но я лично не слышал ничего подобного», — поделился Дегтярев.
Склонность к мистицизму была настолько сильна, что он делился весьма своеобразными взглядами на смерть, которые показались странными его знакомому.
«Единственное, что меня смутило, он сказал, что чтобы жить вечно, надо в горах умереть. Не знаю, может, просто для красного словца это было», — рассказал Дегтярев.
Новые пропажи в Красноярском крае.
Пока судьба семьи Усольцевых остается загадкой, в Красноярском крае произошло новое происшествие с исчезновением людей.
Профессиональное аварийно-спасательное формирование Красноярского края «Спасатель» сообщило о новых поисках. 27 ноября спасатели выехали на поиски двух мужчин, пропавших в Казачинском районе. 26 ноября они уехали на рыбалку на лодке и на связь не выходили.
За сутки спасатели обследовали 0,1 кв. километр акватории реки Енисей эхолотом и 2 км береговой линии. Мужчины не найдены, их поиски будут продолжены. Это место находится примерно в 400 километрах от района, где пропали Усольцевы.
Следствие продолжает работать над выяснением обстоятельств исчезновения семьи Усольцевых, однако никаких следов и зацепок волонтеры и профессиональные поисковики на Кутурчинском Белогорье так и не обнаружили. У следователей только одна приоритетная версия — несчастный случай.