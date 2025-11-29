Встретили знакомого: последние новости о поисках семьи Усольцевых

«Я уверен почти на 100%, что Усольцевы уже мертвы. Никакой мистики в их гибели, пропаже нет. Причина смерти заключается не в каких-то действиях Сергея или Ирины, тут третье лицо. Есть человек, который, я считаю, рано или поздно он себя уже выдаст. Я познакомился с кое-какими материалами, о которых не знают журналисты. И теперь я уже уверен, что это было убийство, причем мотивированное корыстью. Человек, который это, скорее всего, сделал, по моей версии, очень близок к семье Усольцевых», — заинтриговал Дегтярев.