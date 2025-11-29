Ричмонд
Известного блогера Subo избили на эфире: на него напал боец ММА

Боец ММА Чурчаев избил блогера Subo во время стрима.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на 29 ноября популярный у россиян стример Subo (настоящее имя — Субхан Мамедов) провел очередной прямой эфир. В качестве гостя он позвал бойца ММА Шовхала Чурчаева. Во время стрима спортсмен напал на блогера. Эфир проводился на YouTube-канале Subo.

Известно, что спортсмен полез с кулаками на стримера из-за отпущенной шутки. Субхан Мамедов вскользь заявил, что Шовхал Чурчаев умолял «на коленях» главу UFC подписать бойца «в промоушен».

Спортсмен не оценил шутку и ударил стримера. Сначала он бил блогера руками, а позже совсем вошел в агрессию. Он начал наносить удары ногами.

Ранее стало известно, как живет блогер Даня Милохин. Он сообщил, что его материальное положение резко ухудшилось после переезда за границу. Тиктокер, как оказалось, вынужден работать курьером.