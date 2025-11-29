Известного блогера Subo избили на эфире: на него напал боец ММА

В ночь на 29 ноября популярный у россиян стример Subo (настоящее имя — Субхан Мамедов) провел очередной прямой эфир. В качестве гостя он позвал бойца ММА Шовхала Чурчаева. Во время стрима спортсмен напал на блогера. Эфир проводился на YouTube-канале Subo.