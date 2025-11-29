Микроавтобус загорелся в Иркутском районе

Ранним утром 29 ноября в Иркутском муниципальном округе в поселке Молодежный загорелся микроавтобус. На улицу Приморскую были направлены 9 пожарных и две автоцистерны. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.