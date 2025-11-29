Микроавтобус загорелся в Иркутском районе

Ранним утром 29 ноября в Иркутском муниципальном округе в поселке Молодежный загорелся микроавтобус. На улицу Приморскую были направлены 9 пожарных и две автоцистерны. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.
— К моменту прибытия спасателей транспортное средство было полностью охвачено огнем. Был риск того, что он распространится на рядом стоящий автомобиль, — говорится в сообщении.
Огонь был ликвидирован на площади 16 квадратов. Предварительно установлено, что.
причиной пожара могло стать короткое замыкание электропроводки отопительного котла.