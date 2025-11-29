Дочь Чибиса подверглась вымогательству денег со стороны мошенников

Дочь губернатора Мурманской области Андрея Чибиса столкнулась с шантажом и вымогательством со стороны мошенников. Об этом рассказал сам глава региона в субботу, 29 ноября. Он сообщил, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
— Моя дочь Лиза стала жертвой мошенников. И начиналось все с банального кода для получения доставки. А в итоге закрутилось так, что и шантаж, и угрозы, и очень такая четкая психологическая, профессиональная, к сожалению, отработка угрозы в отношении и ее лично, и других членов семьи. Таким образом мошенники вынудили даже ее отдать определенные деньги, — сказал Чибис.
По его словам, угрозы в адрес семьи продолжаются, включая попытки запугать их фейковыми материалами в социальных сетях. Он уточнил, что ситуацией уже занимаются правоохранители.
Губернатор отметил, что подобные случаи могут стать предупреждением для других людей, которые могут столкнуться с мошенниками, и подчеркнул в своем Telegram-канале, что никто не застрахован от таких действий.
До этого в МВД сообщили, что мошенники разработали новую схему обмана пожилых людей. Они звонят пенсионерам и представляются врачами, убеждая жертв в необходимости пересдать анализы, после чего выманивают данные граждан.