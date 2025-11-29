МО: Силы ПВО РФ сбили 103 украинских беспилотника за ночь

Дежурные силы российской ПВО за ночь сбили 103 украинских беспилотника над регионами России и Азовским морем. Об этом в субботу, 29 ноября, сообщили в Минобороны России.
— В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 103 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что 26 дронов уничтожили над Белгородской областью, 20 — над Ростовской, 19 — над Крымом. По 11 беспилотников сбили над Рязанской областью и Краснодарским краем, 5 — над Воронежской областью, 4 — над Липецкой, 3 — над Курской.
По одному беспилотнику нейтрализовали над Астраханской и Волгоградской областями, Калмыкией и Азовским морем, передает Telegram-канал МО РФ.
28 ноября стало известно, что дежурными средствами противовоздушной обороны были уничтожены 13 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над регионами России. Вражеская армия вела атаку в период с 13:00 до 17:00 по московскому времени.