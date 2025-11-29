МО: Силы ПВО РФ сбили 103 украинских беспилотника за ночь

В ведомстве уточнили, что 26 дронов уничтожили над Белгородской областью, 20 — над Ростовской, 19 — над Крымом. По 11 беспилотников сбили над Рязанской областью и Краснодарским краем, 5 — над Воронежской областью, 4 — над Липецкой, 3 — над Курской.