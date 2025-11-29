Ричмонд
В центре Таганрога упал подавленный средствами РЭБ БПЛА

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Подавленный средствами РЭБ БПЛА упал в центре Таганрога, на место ЧП вызваны саперы, жителей близлежащих домов эвакуируют, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Источник: © РИА Новости

«Подавленный средствами радиоэлектронной борьбы БПЛА упал на улицу Петровскую в самом центре города. Для обезвреживания его взрывного устройства вызваны саперы. Жителей близлежащих домов эвакуируют», — написал он в Telegram-канале.

