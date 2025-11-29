Ричмонд
МЧС: Пожар произошел на производстве в Нижнем Новгороде

Пожар в производственном здании в Сормовском районе Нижнего Новгорода охватил площадь две тысячи квадратных метров. Об этом в субботу, 29 ноября, сообщили в ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства, возгорание произошло на улице Баррикад, где по повышенному рангу вызова работают пожарные подразделения. Отмечается, что в здании частично обрушилась кровля, однако информации о погибших и пострадавших нет.

Спасатели уточнили, что пожар локализован, но работы по тушению продолжаются.

В ликвидации возгорания участвуют 25 единиц техники и 73 специалиста МЧС, передает Telegram-канал ведомства.

Ранее на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае произошел пожар из-за атаки вражеских беспилотников.