МЧС: Пожар произошел на производстве в Нижнем Новгороде

Пожар в производственном здании в Сормовском районе Нижнего Новгорода охватил площадь две тысячи квадратных метров. Об этом в субботу, 29 ноября, сообщили в ГУ МЧС по региону.
По данным ведомства, возгорание произошло на улице Баррикад, где по повышенному рангу вызова работают пожарные подразделения. Отмечается, что в здании частично обрушилась кровля, однако информации о погибших и пострадавших нет.
Спасатели уточнили, что пожар локализован, но работы по тушению продолжаются.
В ликвидации возгорания участвуют 25 единиц техники и 73 специалиста МЧС, передает Telegram-канал ведомства.
