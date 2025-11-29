Пожар на площади 2 тысячи квадратов произошел на производстве в Нижнем Новгороде.

Крупный пожар вспыхнул 29 ноября на одном из производственных объектов Нижнего Новгорода. Информацию о происшествии подтвердили в Главном управлении МЧС России по региону.
По данным спасателей, возгорание произошло в Сормовском районе, на улице Баррикад. Пламя охватило помещение цеха общей площадью 2 тысячи квадратных метров. Интенсивное горение привело к частичному обрушению кровельной конструкции.
Несмотря на значительную площадь возгорания и сложную обстановку, погибших и пострадавших в результате происшествия нет.
Пожарным удалось взять распространение огня под контроль — возгорание локализовано. Работа на месте продолжается: к тушению привлечены 73 человека личного состава и 25 единиц спецтехники.
