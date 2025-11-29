Средства ПВО за ночь сбили 103 украинских беспилотника

Российские системы противовоздушной обороны перехватили и ликвидировали 103 украинских БПЛА в воздушном пространстве 11 российских регионов и над акваторией Азовского моря. Об этом проинформировали в Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 103 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении.
Наибольшее количество дронов было сбито над Белгородской областью — 26 единиц, над Ростовской областью — 20 единиц, над территорией Крыма — 19 единиц.
Над Рязанской областью и Краснодарским краем сбито по 11 беспилотников, над Воронежской областью — пять, над Липецкой — четыре, над Курской — три.
Над Астраханской и Волгоградской областями, Республикой Калмыкия и акваторией Азовского моря уничтожены по одному беспилотному аппарату.
Ранее об атаке БПЛА сообщал глава Воронежской области Александр Гусев. Согласно предварительным данным, жертв и повреждений в регионе не зафиксировано.