Под Екатеринбургом на Тюменском тракте произошло ДТП

Под Екатеринбургом, на 15-м километре трассы Р-351 29 ноября введены ограничения из-за дорожно-транспортного происшествия. Организовано реверсивное движение, сообщили в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».

Организовано реверсивное движение.

«Внимание! На автодороге Р-351 обход поселка городского типа Белоярский км 15 (Белоярский МО) произошло ДТП! Организовано реверсивное движение», — пояснили в ведомстве.

Водителей призывают быть внимательными на данном участке дороги, соблюдать дистанцию и скоростной режим. Уточнить актуальную информацию о ситуации на трассе можно по телефону: 8−800−200−63−06.