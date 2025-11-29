Под Екатеринбургом на Тюменском тракте произошло ДТП

Организовано реверсивное движение.
Под Екатеринбургом, на 15-м километре трассы Р-351 29 ноября введены ограничения из-за дорожно-транспортного происшествия. Организовано реверсивное движение, сообщили в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».
«Внимание! На автодороге Р-351 обход поселка городского типа Белоярский км 15 (Белоярский МО) произошло ДТП! Организовано реверсивное движение», — пояснили в ведомстве.
Водителей призывают быть внимательными на данном участке дороги, соблюдать дистанцию и скоростной режим. Уточнить актуальную информацию о ситуации на трассе можно по телефону: 8−800−200−63−06.