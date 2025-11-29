Пьяный подросток на «Жигулях» пытался скрыться от инспекторов ДПС в Тулуне

Процедура освидетельствования на опьянение показала, что количество этилового спирта в выдыхаемом воздухе у подростка превысило допустимую норму в 7 раз. Нарушитель пояснил, что автомобиль он взял у своего знакомого, который в момент погони также находился в салоне. Мать несовершеннолетнего призлась, что раньше ее сын уже садился за руль, иногда даже с ее согласия.