Пьяный подросток на «Жигулях» пытался скрыться от инспекторов ДПС в Тулуне

В Тулуне инспекторы ДПС задержали 17-летнего подростка, который управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. В ходе патрулирования улиц внимание экипажа привлек ВАЗ 21061, водитель которого грубо нарушал правила дорожного движения, создавая угрозу для других участников движения. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональной Госавтоинспекции.
— Нарушитель проигнорировал требования сотрудников и пытался скрыться. После непродолжительной погони, автомобиль остановился. За рулем машины оказался 17-летний житель Тулунского района, — говорится в сообщении.
Процедура освидетельствования на опьянение показала, что количество этилового спирта в выдыхаемом воздухе у подростка превысило допустимую норму в 7 раз. Нарушитель пояснил, что автомобиль он взял у своего знакомого, который в момент погони также находился в салоне. Мать несовершеннолетнего призлась, что раньше ее сын уже садился за руль, иногда даже с ее согласия.
Материалы дела переданы в комиссию по делам несовершеннолетних. Подросток поставлен на профилактический учет в отделе полиции. Его родителей привлекли к ответственности за ненадлежащее исполнение своих обязанностей. Автомобиль находится на штрафстоянке.