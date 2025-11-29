Ричмонд
В результате атаки БПЛА произошел пожар на НПЗ

В результате атаки беспилотных летательных аппаратов на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае возник пожар.

В результате атаки беспилотных летательных аппаратов на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае возник пожар.

Как сообщил оперативный штаб региона, площадь возгорания составила около 100 квадратных метров.

По предварительной информации, повреждено технологическое оборудование предприятия, при этом резервуарный парк не пострадал. На месте происшествия работают аварийно-спасательные и специальные службы. Сообщается об отсутствии пострадавших — персонал был своевременно эвакуирован в укрытие.

Ранее сообщалось, что силы ПВО отразили массированную атаку БПЛА над 11 регионами России.

