Пожар на Афипском НПЗ ликвидировали

Пожар на Афипском нефтеперерабатывающем заводе, который начался в результате налета БПЛА, ликвидировали на площади 250 кв. м.

Источник: РИА "Новости"

Как уточнил региональный оперштаб, в тушении пожара участвуют 65 человек и 21 единица техники. В их числе 48 сотрудников МЧС.

В сообщении также указано, что из-за падения обломков беспилотника начался пожар на территории подсобного хозяйства сельхозпредприятия в поселке Афипский. По предварительным данным, пострадавших нет. Огонь ликвидировали на площади 50 кв. м.

Как сообщало Минобороны, в ночь на 29 ноября силы ПВО сбили 103 беспилотника, в том числе 11 — над Краснодарским краем.

