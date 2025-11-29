Ричмонд
Новые спортивные объекты появятся в Уфимском районе

В Булгаково построят футбольное поле и «умную» спортплощадку.

Источник: Комсомольская правда

Администрация Уфимского района сообщила о планах по строительству новых спортивных объектов в посёлке Булгаково. Согласно проекту, здесь должны появиться современное футбольное поле и «умная» площадка для занятий спортом.

Эти объекты включили в программу развития инфраструктуры района, которая рассчитана до 2030 года. При этом конкретные источники финансирования строительства пока не определены.

Ранее местные жители выступали с инициативой построить в Булгаково физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном. Однако власти пояснили, что возведение нового спорткомплекса в посёлке не планируется, и рекомендовали желающим заниматься спортом посещать уже существующий ФОК «Жемчужина».

