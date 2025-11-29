В Нижнем Новгороде произошёл пожар в производственном здании

В Нижнем Новгороде загорелось производственное здание. Видео © Telegram / МЧС Нижегородской области.
Согласно информации, опубликованной в Telegram-канале ведомства, площадь пожара составила 2 тыс. кв. м. Произошло частичное обрушение кровли. В настоящее время пожар локализован. По предварительным данным, погибших и пострадавших в результате инцидента нет.
Ранее сообщалось, что танкер загорелся в Чёрном море у берегов Турции из-за «внешнего воздействия». Турецкие спасатели провели успешную операцию по эвакуации экипажа танкера Kairos, загоревшегося в Чёрном море. По данным Министерства транспорта и инфраструктуры Турции, все 25 членов экипажа были эвакуированы после сигнала о взрыве и пожаре на 274-метровом судне, следовавшем из Египта в Россию под флагом Гамбии.