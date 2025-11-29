Ричмонд
Военный блогер Фёдоров: Танкеры в Турции были атакованы пятью БЭК ВСУ

Танкеры Virat и Kairos в Турции подверглись атаке украинских безэкипажных катеров. Об этом сообщил военный блогер Кирилл Фёдоров.

Источник: Life.ru

«Танкер VIRAT был атакован пятью украинскими БЭКами в 35 милях от черноморского побережья Турции», — написал он.

По данным мониторингового канала Lpr 1, танкеры были атакованы 5−7 БЭК.

Ранее Life.ru писал, что в Чёрном море, в 28 милях от берегов Турции, вспыхнул танкер Kairos. Известно, что судно шло в Новороссийск без груза. Пожар, как утверждается, начался «из-за внешнего воздействия». В результате происшествия пострадавших не было. Позже турецкие власти сообщили о задымлении на другом судне — танкере Virat, находившемся в акватории Черного моря недалеко от турецкого побережья. Посольство России в Стамбуле, со ссылкой на имеющуюся информацию, заявило, что на его борту не было граждан РФ.

