Военный блогер Фёдоров: Танкеры в Турции были атакованы пятью БЭК ВСУ

Ранее Life.ru писал, что в Чёрном море, в 28 милях от берегов Турции, вспыхнул танкер Kairos. Известно, что судно шло в Новороссийск без груза. Пожар, как утверждается, начался «из-за внешнего воздействия». В результате происшествия пострадавших не было. Позже турецкие власти сообщили о задымлении на другом судне — танкере Virat, находившемся в акватории Черного моря недалеко от турецкого побережья. Посольство России в Стамбуле, со ссылкой на имеющуюся информацию, заявило, что на его борту не было граждан РФ.