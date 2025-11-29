«Сегодня утром силами ПВО Министерства обороны Российской Федерации отражена террористическая атака беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области на объекты гражданской инфраструктуры. В Волгограде на ул. Маршала Еременко, 47Б поврежден склад стройматериалов, один пострадавший, госпитализация не потребовалась. Атакованы жилые дома. По предварительным данным, один пострадавший в жилом доме по ул. Невской, помощь оказана на месте, госпитализация не потребовалась», — приводятся слова губернатора.
В Волгограде повреждены склад и жилые дома из-за атаки БПЛА
ВОЛГОГРАД, 29 ноября. /ТАСС/. Склад строительных материалов и несколько жилых домов повреждены в Волгограде в результате атаки БПЛА утром в субботу. Два человека пострадали, сообщается в Telegram-канале областной администрации со ссылкой на губернатора Андрея Бочарова.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше