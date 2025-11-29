Ричмонд
Юрий Слюсарь: многоквартирный дом и общежитие пострадали от БПЛА в Таганроге

Из-за падения БПЛА в Таганроге эвакуируют жителей общежития и нескольких многоэтажек.

Источник: Комсомольская правда

В субботу, 29 ноября, в Таганроге многоквартирный дом и общежитие были повреждены в результате массированной атаки БПЛА. Об этом ранним утром в своем телеграм-канале сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

— В Таганроге повреждено здание многоквартирного дома и разрушена крыша общежития техникума стройиндустрии и технологий. Из общежития срочно эвакуировали людей в пункт временного размещения, развернутый в ближайшей школе. Также сгорел частный дом, — рассказал глава региона.

Один из дронов, подавленный средствами радиоэлектронной борьбы, упал прямо в центре города, на улицу Петровскую.

— Для обезвреживания взрывного устройства вызваны саперы. Жителей близлежащих домов эвакуируют в безопасное место.

По данным главы приморского города Светланы Камбуловой, пожарные выезжали на восемь возгораний, возникших после атаки. Из домов рядом с упавшим дроном эвакуированы жильцы по следующим адресам: Петровская, 67, Фадеева, 21, Инструментальная, 25, Сызранова, 8/1, Котлостроительная, 15−2. Там оцепили территорию и будут работать саперы.

Всего, как сообщают в минобороны РФ, за ночь над территорий Ростовской области было подавлено и уничтожено 20 вражеских БПЛА. Разрушения зафиксированы не только в Таганроге, но и в хуторе Журавка Миллеровского района, где беспилотник разрушил крышу частного дома.

