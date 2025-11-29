Беспилотник врезался в жилую пятиэтажку в Волгограде

В Волгограде беспилотник врезался в фасад жилой пятиэтажки. Как пишет Shot, после удара в доме вспыхнул пожар, полностью выгорели как минимум две квартиры.
Очевидцы рассказали, что атака произошла около 07:00 в северной части города. Взрывной волной сильно повредило балконы, а стекла выбило минимум в четырех квартирах. Также пострадали несколько автомобилей, припаркованных рядом со зданием.
Экстренные службы прибыли на место и приступили к ликвидации последствий.
Позже губернатор Андрей Бочаров заявил, что под удар БПЛА попали четыре жилых дома в разных районах города. Повреждены окна, пожарные тушат локальные возгорания. Также атакован склад стройматериалов, есть двое пострадавших, передает Telegram-канал.
Ранее в Сети появились кадры последствий атаки украинского беспилотника на жилую многоэтажку в подмосковном Красногорске. Число пострадавших в результате происшествия достигло пяти человек, среди них есть ребенок. Сообщалось, что взрывной волной вырвало часть стены, а также выбило стекла как минимум в пяти квартирах. Обломки фасада и стекла разбросало по всему двору.