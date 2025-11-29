Ричмонд
В Таганроге после массированной атаки БПЛА пожарные тушили восемь возгораний

Восемь пожаров локализовали в Таганроге после атаки БПЛА 29 ноября.

Источник: Комсомольская правда

После массированной атаки БПЛА на Ростовскую область в ночь на субботу, 29 ноября, в Таганроге произошло восемь пожаров. Сотрудники экстренных ведомств локализовали возгорания. Об этом сообщила глава приморского города Светлана Камбулова в своем телеграм-канале.

— Все службы экстренного реагирования незамедлительно приступили к ликвидации последствий, — заметила мэр.

Рухнувшие беспилотники и их обломки повредили здание многоквартирного дома и разрушили крышу общежития техникума стройиндустрии и технологий. Жильцов эваукировали в ПВР, развернутый на базе ближайшей школы. Также в результате атаки дронов в Таганроге сгорел частный дом.

Кроме того, на центральную улицу Петровскую упал беспилотник. Территория оцеплена, жильцов близлежащих домов эвакуируют. Это относится к зданиям по следующим адресам: Петровская, 67, Фадеева, 21, Инструментальная, 25, Сызранова, 8/1, Котлостроительная, 15−2. Здесь будут работать саперы.

Юрий Слюсарь: многоквартирный дом и общежитие пострадали от БПЛА в Таганроге.

